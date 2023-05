Rifiuti, sperimentazione con sconto Compostiere per attività commerciali

Il Comune di Capannori mette a disposizione in comodato gratuito 25 compostiere per le attività commerciali attraverso un bando. E’ l’importante obiettivo del nuovo progetto “Comp-Osterìa“ promosso in collaborazione con il Centro di Ricerca Rifiuti Zero. Per dar vita al progetto, il Comune, tramite un avviso pubblico che sarà pubblicato oggi, mette a disposizione delle attività commerciali del territorio 25 compostiere in comodato d’uso gratuito prevedendo uno sconto del 10% sulla parte variabile della tariffa rifiuti per chi aderisce alla sperimentazione.

Le compostiere realizzate in legno trattato sono a forma di casetta e di dimensioni più grandi rispetto a quelle domestiche, capienza di 800 litri. Dopo le adesioni ci sarà un momento di formazione sull’utilizzo da parte degli esperti del Centro Rifiuti Zero. Quali i settori coinvolti? Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, hamburgherie, bar, caffè, pasticcerie, pescherie e attività di ortofrutta, di fiori e piante e di pizza al taglio.

Per partecipare al bando le attività devono avere la propria sede produttiva a Capannori, essere intestatarie di una regolare utenza aziendale dei rifiuti con Ascit e disporre di un’area non pavimentata dove poter collocare le compostiere a diretto contatto con il terreno. Gli operatori interessati dovranno inoltre impegnarsi ad utilizzare il prodotto del compostaggio per uso proprio e quindi a non conferirlo ad Ascit.

Le domande di partecipazione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli allegati all’avviso entro il primo giugno 2023 con le seguenti modalità: all’Ufficio Protocollo del Comune di Capannori secondo le modalità di apertura degli uffici; invio per PEC all’indirizzo: [email protected] utilizzando come oggetto la dicitura "Avviso pubblico compostiere – progetto Reusemed".

L’avviso con i relativi allegati è pubblicato sull’Albo on line del Comune. Info 0583.428354. "Gli esercenti che vorranno aderire a questa prima sperimentazione almeno per una parte dei rifiuti organici prodotti - spiega l’assessore Giordano Del Chiaro - potranno usufruire di una significativa agevolazione tariffaria, ossia di uno sconto del 10% sulla parte variabile della tariffa. Questo sconto va ad aggiungersi alla riduzione tariffaria prevista nel nuovo regolamento comunale che stabilisce per le stesse tipologie di attività un abbattimento della bolletta per chi non supera i due conferimenti l’anno di rifiuto non riciclabile".

Massimo Stefanini