Rifiuti per strada. Nei guai coppia ...“scoppiata“

Quel matrimonio non s’ha da fare. Evidentemente i promessi sposi si sono lasciati prima di pronunciare il fatidico Sì. Solo che la l’amarezza e la delusione li hanno indotti a gettare le partecipazioni che dovevano essere spedite agli invitati. Tutto ciò senza seguire i dettami della raccolta differenziata. Gli inviti accartocciati in alcuni sacchetti di vari colori, sono stati abbandonati in maniera approssimativa vicino ai bidoni della carta, del vetro, del multimateriale, della plastica. Adesso però, essendoci i nomi, finiranno nei guai. E’ accaduto nel centro di Altopascio, in piazza Croce, a ridosso del centro storico. Gli involucri di nylon erano zuppi d’acqua per la pioggia dei giorni scorsi, quindi è probabile che fossero in quel punto da diverso tempo. E’ possibile che vi siano state segnalazioni specifiche, anche perché quei sacchi si notavano eccome. Fatto sta che mercoledì mattina gli operatori del ritiro li hanno aperti, guanti alla mano, trovando decine di questi avvisi. Adesso scatterà la procedura di individuazione, in base ai nomi e agli indirizzi rinvenuti. Dal 10 ottobre 2023, con l’entrata in vigore della legge 137, poi recepita anche dal cosiddetto Decreto Giustizia, c’è stata la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale. La fattispecie di abbandono di rifiuti è punito con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio nel caso di rifiuti pericolosi. Il Comune di Altopascio sta comunque lavorando a tutela del decoro, con i controlli sul territorio: 17 i casi individuati, soltanto nel mese di gennaio, di furbetti dell’immondizia. Prosegue anche il servizio Acchiapparifiuti di Ascit. Il numero da contattare per segnalazioni è 348 6001346.

Massimo Stefanini