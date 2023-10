Rifiuti cancerogeni all’ex-Molino Pardini. Il centrosinistra: "Sopralluogo urgente"

"Che natura ha il materiale che, da riscontro della polizia municipale, si stacca dall’ex Mulino Pardini? Ha attinenza con quello individuato dal comitato di San Pietro a Vico e che le analisi effettuate dai cittadini avrebbero dimostrato essere cancerogeno"? Lo chiedono i consiglieri comunali del centrosinistra Daniele Bianucci, Gianni Giannini e Francesco Raspini, componenti della commissione lavori pubblici ed ambiente, che in tal senso hanno domandato la convocazione di una commissione urgente per un sopralluogo nell’area con partecipazione del comitato di San Pietro a Vico e dei funzionari dell’amministrazione comunale coinvolti negli accertamenti effettuati. "Il comitato ha segnalato, in prossimità dell’ex Mulino Pardini, la presenza di materiale che, da analisi effettuate da cittadini, risulterebbe di natura cangerogena - scrivono i consiglieri nella lettera inviata a sindaco, presidente della commissione, assessore all’ambiente e presidente del Consiglio comunale -. Tali rifiuti risulterebbero stati rimossi dopo i passi formali, portati avanti dal comitato stesso. Dagli atti ufficiali, risulta un verbale della polizia municipale che sottolinea la problematica che riguarda la struttura".