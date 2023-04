Rievocazione di danze ottocentesche al Casino

"... Changez la dame!". Nello sfarzo dell’antico Real Casinò, oggi Municipale, di Ponte a Serraglio, sabato 15 aprile, dalle ore 21, vi sarà la "Rievocazione di Danze Ottocentesche", evento promosso dalla Fondazione Miche de Montaigne. Una serata di “elegante spensieratezza“, come veniva definita un tempo, quando nello storico Casinò un pubblico selezionato e numeroso si cimentava nelle danze di moda all’epoca, su tutte valzer e quadriglia, con musiche di Joahnn Strauss padre e figlio, Giuseppe Verdi, Franz Schubert. Il tutto a cura della Compagnia della Bizzarria d’Amore, formata nel 2002, specializzata nella divulgazione e rappresentazione di danze rinascimentali e ottocentesche. A corredo della serata, nell’ala un tempo detta del biliardo, saranno presentati gli antichi giuochi d’azzardo, come il Faraone e Biribisso ed altri, che fecero dilapidare fortune a incalliti giocatori provenienti da tutta Europa, nella Bagni di Lucca all’epoca stazione climatica fra le più famose e frequentate del Continente. La direzione artistica è stata affidata all’Associazione Musica & Cultura Pietro Napoli di Livorno. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Bagni di Lucca e del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il costo del biglietto con buffet, è di 25 euro (no pos). Prenotazioni: 33558210840 e 058387619. E’ gradito l’abito da sera o d’epoca.

Marco Nicoli