Rientra l’allarme legionella. Non è stata trovata in altri asili

Dopo il caso legionella scoppiato all’immobile di San Marco che ospita l’asilo nido L’Arcobaleno, lo Spazio gioco educativo Aquilone e il Centro Bambini e Famiglie Noi, due buone notizie. La prima è che Comune e Asl non segnalano casi tra i bambini, l’altra è che in nessuno degli altri asili nido gestiti dalla cooperativa La Luce è emersa traccia del batterio dopo gli esami sulle acque fatti in via precauzionale.

“Quanto rilevato a San Marco – dichiara Franca Isola, presidente della Cooperativa Sociale La Luce - è frutto dell’impegno della nostra Cooperativa in un’ottica di prevenzione per garantire la sicurezza dei fruitori del servizio e del personale che opera all’interno delle strutture da noi gestite. Indagini di questo tipo vengono realizzate regolarmente per mantenere gli standard di cura e di attenzione degli spazi assegnati. Fortunatamente ad oggi non sono stati rilevati casi di legionella. Inoltre, gli esami eseguiti hanno potuto confermare che non sussiste nessuna anomalia e non è quindi presente il bacillo della legionella in nessun’altra struttura gestita dalla nostra Cooperativa nel Comune di Lucca. Le attività, in tali servizi educativi, procederanno come di consueto. Negli spazi di San Marco, invece, queste riprenderanno normalmente appena saranno conclusi i necessari interventi di sanificazione, concordati con Asl e Comune di Lucca, e saranno ripristinate le ordinarie condizioni igieniche dell’immobile”. Ma c’è molta preoccupazione, le famiglie chiedono informazioni.

Comune e Asl insieme – mentre è ancora in corso la sanificazione nell’immobile di San Marco – diffondono una sorta di vademecum con le informazioni utili, sulla traccia dei dubbi e delle domande più frequenti. “La legionella è un batterio ampiamente diffuso in natura e si trova principalmente associato alla presenza di acqua (superfici lacustri e fluviali, sorgenti termali, falde idriche ed ambienti umidi in genere). Da queste sorgenti può colonizzare gli ambienti idrici artificiali (reti cittadine di distribuzione dell’acqua potabile, impianti idrici dei singoli edifici, impianti di umidificazione, piscine, fontane decorative, ecc.). La condizione maggiormente favorevole alla crescita della legionella è una temperatura dell’acqua che si mantiene tra i 25° e i 50°. Il contagio avviene tramite inalazione aerea di acqua o liquidi che ospitano il batterio, quindi tramite aerosol di acqua contaminata o tramite gli impianti di condizionamento. L’infezione non si trasmette da persona a persona e non è possibile contagiarsi bevendo acqua contaminata“.

Il documento realizzato, che risulta uno strumento utile per potere avere le prime, essenziali informazioni, è stato pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune www.comune.lucca.it. Relativamente al rinvenimento del batterio della legionella nell’edificio che a San Marco ospita l’asilo nido L’Arcobaleno, lo Spazio gioco educativo Aquilone e il Centro Bambini e Famiglie Noi, sono attualmente ancora in corso le operazioni di lavaggio, disinfezione e sanificazione dei sistemi di accumulo e della rete di distribuzione dell’acqua a servizio dell’immobile. Una volta completate queste operazioni saranno effettuate nuove analisi di laboratorio, che dovranno certificare il rientro dei valori entro i limiti di legge. La cooperativa La Luce sta i studiando soluzioni organizzative che possano consentire la riapertura di questi servizi in tempi rapidi. All’Azienda USL Toscana nord ovest non sono pervenute a tutt’oggi segnalazioni di casi sospetti. La struttura di Igiene e Sanità pubblica (email: [email protected]) rimane a disposizione per qualsiasi segnalazione o richiesta di chiarimento.

