Rientra il caso del contributo regionale

Sulla contrapposizione politica montata dopo il passaggio di risorse regionali per oltre 400mila euro dal comune di Fabbriche di Vergemoli alla Provincia di Lucca, riguardanti nello specifico interventi su criticità presenti lungo la viabilità per raggiungere aree protette del Parco delle Alpi Apuane e la più che nota Grotta del Vento; ieri è tornato il sereno con una serie di chiarimenti.

Il sindaco , Michele Giannini, aveva contestato il provvedimento di spostamento fondi, tra l’altro straordinario e una tantum, lamentando il rischio di possibili ritardi burocratici nell’attuazione del sostegno per il trasporto alla Grotta del Vento e sottolineato come dalla opposizione di FdI in Regione Toscana fosse stato presentato un emendamento che andava nella direzione di togliere questo contributo al suo Comune.

"Niente di tutto questo. Si tratta di una notizia non autentica e messa in giro ad arte per alimentari malumori - hanno tuonato il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano Francesco Torselli e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi -. Si è trattato di una manovra dal duplice scopo per tentare di destabilizzare Fratelli d’Italia, visto che il sindaco Giannini appartiene al nostro partito, e per nascondere che la giunta Giani aveva prima previsto un contributo diretto al Comune che poi ha trasformato in un contributo vincolato al rifacimento di una strada provinciale. Per questo i fondi sono stati destinati alla Provincia. e, dunque, per non svelare il fatto che la Giunta abbia cambiato destinazione alle risorse previste per Fabbriche di Vergemoli o per giustificare i ritardi della Provincia, è stata montata la storia dell’emendamento".

In merito a questo, fatto circolare con data, firme e numero di protocollo, intervengono ancora i consiglieri regionali di Fratello d’Italia. "L’emendamento che qualcuno ha fatto circolare a sproposito – spiegano –, è un testo presentato durante la discussione del bilancio regionale 2023 nello scorso mese di dicembre, facente parte di un pacchetto di oltre mille emendamenti presentati dal centrodestra al fine di perseguire una precisa strategia politica, e finalizzato proprio a evitare che si toccasse il contributo al comune di Fabbriche, tra l’altro ritirato dai proponenti stessi e mai neppure posto in discussione.Tra l’altro, proprio grazie alla suddetta strategia politica, siamo riusciti ad ottenere investimenti per 700mila euro in provincia di Lucca". "Situazione chiarita e grande disponibilità del capogruppo Francesco Torselli, che gode di tutta la mia stima"; chiude Giannini.

