Riecco la processione a San Bartolomeo

Si rinnova oggi la tradizionale processione a piedi, che si svolge ogni due anni, con partenza dal rifugio "La Foce", alle ore 10, sopra il paese di Metello di Soraggio in Alta Garfagnana, a cura dell’Associazione di volontariato San Bartolomeo. Alle 11,30 la celebrazione della Messa nel piccolo oratorio di San Bartolomeo, a quota 1.660 metri. Al termine del rito religioso, appuntamento gastronomico in quota gestito dalla suddetta Associazione di volontariato. "Per arrivare al rifugio di Romecchio- spiega Giuseppe Terni, uno degli organizzatori - da Sillano si risale la valle di Soraggio fino al paese di Metello. Al cartello segnaletico di Metello bisogna prendere a destra e proseguire 500 metri, poi a sinistra in direzione rifugio La Foce".

L’iniziativa si svolge dal 1991, quando fu inaugurato questo antico oratorio montano, recuperato e restaurato dall’opera dei volontari della zona. Vi è stata posta anche una lapide "In memoria dei morti della montagna".

Dino Magistrelli