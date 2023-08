Riecco la Barga-Fornaci Rievocazione storica della cronoscalata

Un bello spettacolo di motori per ricordare una corsa che ha scritto pagine di storia barghigiana e fornacina. La mattinata di domenica 20 agosto Barga ha ospitato una edizione speciale della corsa in salita motoristica Fornaci di Barga – Barga, che nacque nel 1959. Era tra i desideri, di tanti centauri barghigiani di riproporre questa manifestazione, andata in scena sotto forma di rievocazione e non di corsa vera e propria; una bella passerella che è stata molto apprezzata dal folto pubblico che ha partecipato all’evento, con due manches partite da Lopèpia di Sopra ed arrivare sul Fosso a Barga. Tra gli organizzatori anche il centauro barghigiano Paolo Marchetti, al secolo Paolo Gas, ma anche di altri centauri famosi di Barga come Muzio Da Prato, oggi 91 anni, che quelle corse in salita le ha percorse tutte in sella ad una moto e che per l’occasione ha organizzato una bella mostra di cimeli e ricordi di quegli anni nei vecchi locali occupati alla Bellavista proprio dall’azienda Il Centauro. Ad organizzare la corsa insieme a questi e ad altri appassionati di moto di Barga, l’associazione Perla del Tirreno ed il comune di Barga con il particolare interessamento dell’assessore Lorenzo Tonini. Cinquantanove le moto in gara che non dovevano avere meno di venti anni e per il resto potevano essere di tutto e di più. In pista anche due sidecar. A correre la rievocazione in strada c’era Alessandro Piacenza, in ricordo del babbo Enrico, il Tordo, a cui è stato dedicato il motoraduno svoltosi in contemporanea con la manifestazione. Dopo il ritrovo dei partecipanti sul paddock allestito sul piazzale del Fosso, animato come in occasione di una corsa del MotoMondiale, il ritrovo di piloti e moto davanti alla storica officina del Centauro.

A partecipare in apertura della sfilata verso Loppia anche la moto che fu del barghigiano Giuseppe Nardi, da tutti conosciuto come "Peppe Nero": una grande passione per le moto per questo uomo che a Barga non è mai stato dimenticato. Poi, a motore spento, fino a Loppia di Sopra da cui poi sono partite le due manches della corsa, che più che una corsa, questo era appunto lo spirito della manifestazione, è stata una bella passerella a cui peraltro ha assistito un festoso e bello a vedersi pubblico di appassionati.Finale in bellezza poi con un ritrovo conviviale al ristorante La Pergola.