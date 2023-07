"Trattativa complessa, ridotti gli esuberi e garantiti sostegni al reddito dei lavoratori con la Naspi". E’ la replica della Filcams Cgil sulla vicenda della Giannino Distribuzione, la storica ditta di Altopascio dove saranno licenziati una trentina di lavoratori. "La trattativa - spiega il sindacato - è stata condotta con il coinvolgimento di tutti i dipendenti attraverso le assemblee sindacali, precisiamo che la procedura era stata aperta per 46 posizioni (di cui 44 su Altopascio e 2 su Firenze). I numerosi incontri effettuati hanno non solo ridotto il numero degli esuberi, ma anche definito come unico criterio esclusivo di uscita un meccanismo di incentivazione con importi differenziati. Sono stati privilegiati i lavoratori occupati nei reparti più critici per la soppressione di posizioni non coperte dal paracadute per l’accesso alla pensione, rispetto a quelli che invece ne matureranno i requisiti nei prossimi 36 mesi, i quali hanno comunque beneficiato di un sostegno al reddito ad integrazione della Naspi che consentirà loro la copertura contributiva mancante".

"Chi ha aderito all’uscita lo ha quindi fatto in modo volontario e consapevole. D’altra parte - prosegue Cgil - nell’ultimo decennio, l’azienda ha perso oltre il 40% del fatturato e l’obiettivo primario dei nuovi proprietari (Gruppo Prati) era quello di abbattere il costo del lavoro e riorganizzare alcuni reparti, la logistica e gli autisti comparto, che secondo quanto dichiarato dall’impresa verrà completamente soppresso ed affidato a corrieri terzi".

Ma. Ste.