“Ricre...azione!”. Laboratori intergenerazionali

E’ iniziata al centro culturale ‘Logos’ di Marlia con un incontro conoscitivo la nuova iniziativa “Ricre...Azione!“ realizzata nell’ambito del progetto Spazio Off promosso dal Comune con il supporto di Lucca Creative Hub e il contributo del consiglio regionale. In programma laboratori intergenerazionali dedicati ad adulti over 65 e bambini dai 6 agli 11 anni che si svolgeranno domani, giovedì 11, 18 e 25 gennaio e giovedì 1 febbraio dalle 17 alle 18.30, mentre giovedì 8 febbraio dalle 17 alle 18 si terrà l’incontro conclusivo. "Questo nuovo progetto ha l‘importante obiettivo di favorire l’incontro tra giovani e anziani attraverso lo svolgimento di attività mirate ad ottenere un beneficio reciproco, all’insegna della cooperazione e di un’interazione positiva - spiega il vicesindaco Matteo Francesconi - . Il fine è quello di migliorare le relazioni intergenerazionali e diminuire le differenze percepite tra persone di età diversa. Crediamo infatti che i bambini possono imparare dai grandi, ma anche viceversa. Ringrazio l’associazione Cre.A. e i professionisti che ne fanno parte per la collaborazione data a questa iniziativa".