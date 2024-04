Ricordando papà l’invito aperto di Saragoni

L’11 Aprile di un anno fa ci lasciava Piero Saragoni. Piero non era un personaggio pubblico o un notabile lucchese. “Era una persona comune – ricorda il figlio Michele, produttore cinematografico lucchese – , con una serie di peculiari caratteristiche che lo rendevano unico, con i propri umori e i propri colori. Le tonalità di Piero tendevano ad oscillare verso l’alto o verso il basso, seguendo lo scorrere di stagioni indecifrabili, che potevano durare giorni o anni. Tonalità che lo hanno sempre guidato verso una ricerca continua, in movimento perpetuo all’interno di sé e in esplorazione a tutto volume nel Mondo. Ed era mio padre. O pappà, come lo chiamavo di solito“.

“In questo 11 Aprile voglio invitarvi tutti, amici e sconosciuti, a inviarmi le vostre memorie e ricordi riconducibili a Piero. Ad esempio, aneddoti che vi ha raccontato, avventure che avete fatto insieme, oppure oggetti che avete in casa e che ha sempre cercato di comprarvi - o che magari vi ha regalato. Raccoglierò tutto quello che gentilmente mi manderete a [email protected], così da farne tesoro con mia mamma Mariella e mio fratello Matteo, arricchendo le nostre memorie familiari. Non precludendo in futuro la possibilità di progettare uno strumento materiale, fruibile da tutti, per restituire questo bene immateriale alla comunità Piero vi saluterebbe tutti esortando al Carpe Diem, alla salute, alla libertà, all’amore, alla pace e alla fratellanza. Io più banalmente vi ringrazio“. Domani alle 17 la messa in ricordo a Sesto di Moriano.