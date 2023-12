Riconoscimento alle eccellenze di Pieve Fosciana

Oggi pomeriggio, a Pieve Fosciana due eventi significativi. Alle 16,30, sul sagrato davanti alla chiesa parrocchiale, si svolgerà la premiazione di singoli cittadini, gruppi e associazioni, che nel corso dell’anno 2023 hanno compiuto atti di collaborazione, solidarietà, disponibilità e utilità pubblica. A loro verrà consegnata una pergamena alla presenza degli amministratori comunali, a cominciare dal sindaco Francesco Angelini e dal presidente del Consiglio comunale e assessore Annarita Fiori.

"Per quanto riguarda tali riconoscimenti - spiega la presidente del Consiglio comunale Annarita Fiori -, i nominativi ci vengono segnalati dai cittadini e il nostro compito, come amministrazione comunale, è quello di verificarne la veridicità della motivazione". A seguire il secondo evento di carattere religioso, con la partenza, alle 17 circa, dalla chiesa parrocchiale della fiaccolata fino alla chiesa della Madonnina per l’accensione di un grande presepio luminoso posizionato in un vicino terreno, realizzato dai presepisti di Castelfiorentino. Verrà poi eseguito l’inno di Terre dei Presepi e alle 18 la celebrazione della Messa da parte del parroco don Giovanni Grassi. Infine sotto il Voltone possibilità di degustare i bomboloni a cura del gruppo Fratres di Pieve Fosciana.

Dino Magistrelli