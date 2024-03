Riconoscimento a Sara Morganti “Ambasciatrice delle Commissioni. Pari opportunità della Mediavalle“

Nel comune di Coreglia Antelminelli si apre oggi una giornata dedicata al confronto e al dialogo per continuare a celebrare la Giornata internazionale della donna con l’evento condiviso “Piccola anima, tu non sei per niente piccola“. Nell’ambito dell’appuntamento pubblico sarà consegnato un riconoscimento particolare a Sara Morganti, campionessa italiana di equitazione paralimpica, con il conferimento del tradizionale premio “Ambasciatrice delle Commissioni Pari opportunità della Mediavalle“, giunto quest’anno alla sua terza edizione.

La cerimonia di premiazione si terrà oggi alle 17.30 al Centro Parrocchiale di Ghivizzano, e vedrà l’intervento di Giovanni Alberigi, garante della disabilità dell’Unione dei Comuni della Media Valle, e di Domenico Passalacqua, presidente dell’associazione Luccasenzabarriere Odv. Spetterà inoltre alla cantante Arianna Gelli intrattenere il pubblico con la sua musica presentando l’inedito “La cosa più importante“.

"Siamo molto felici di ospitare a Coreglia la terza edizione di questo riconoscimento con il quale ogni anno le Commissioni Pari Opportunità della Mediavalle vogliono esprimere la loro stima e la loro gratitudine a una donna del territorio della Valle del Serchio che si sia particolarmente distinta nel proprio campo d’azione, portando in alto il valore di genere e lasciando un segno indelebile sul territorio - spiega Lara Baldacci, assessora alle Pari opportunità e alle Politiche di genere del Comune di Coreglia - . Quest’anno il premio sarà consegnato, come annunciato, a Sara Morganti, campionessa italiana di equitazione paralimpica che si è contraddistinta per il suo talento, la sua determinazione e la sua forza; valori che l’hanno portata a raggiungere innumerevoli riconoscimenti sportivi e non solo. Sara è un esempio per tutte noi, un esempio di coraggio e di determinazione, con cui ha saputo trasformare una situazione estremamente complessa in una straordinaria opportunità. Quello di Sara è un messaggio importante per ognuna di noi, per ogni volta che ci sembra di crollare e pensiamo di non farcela. Per questo e molto altro non poteva che essere lei la nostra “Ambasciatrice“ dell’anno".

La partecipazione all’evento, frutto della collaborazione tra i comuni di Coreglia, Barga, Borgo a Mozzano, con le relative Commissioni P.O. compresa quella della Provincia, l’Unione Comuni Media Valle, l’associazione Luccasenzabarriere e il Gruppo Ricreativo Parrocchiale di Ghivizzano, è libera e gratuita.

Fio. Co.