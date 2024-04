Riciclo pannolini. Il no dei comitati

Il Comitato per la difesa di Salanetti, nei Comuni di Capannori e di Porcari, già costituito anni fa, è contrario all’impianto sul riciclo di pannolini e materiale assorbente per l’igiene della persona che dovrebbe sorgere proprio in quel sito, nel territorio di Capannori ma a pochi metri da Porcari. Non è escluso l’esposto in Procura. "La zona – si legge nel testo elaborato dai residenti – è da anni caratterizzata da esalazioni di ogni genere, alimentate da attività industriali, impianti chimici, depuratori, essiccatori, senza contare la presenza quotidiana di centinaia di automezzi con i motori sempre accesi, anche durante le soste. Altre emissioni sono spesso registrate il sabato o la domenica. Questi fumi entrano ovviamente nelle case, si espandono sul territorio, anche per la presenza di poco vento, vista la conformazione del territorio.

Queste sostanze , ricadono sulle colture esistenti e vengono inalate dagli animali. Anche i rumori non sono da trascurare, vista al presenza dei camion in manovra e di altre attrezzature meccaniche. In un quadro così poco idilliaco, si è venuto a sapere che ci potrebbe essere la realizzazione di un ulteriore impianto per il riciclo di pannoloni. Vogliamo rassicurazioni per la salute".

M.S.