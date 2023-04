Richard Connor in visita in città

Richard Connor, autore principale del Rapporto sullo sviluppo idrico mondiale delle Nazioni Unite 2023, è stato in visita a Capannori per conoscere la realtà particolarmente ricca di risorse idriche e connotata dalla presenza della Via dell’acqua. Ha incontrato la commissione consiliare ‘Ambiente’, presieduta dal consigliere Gianni Campioni e si è recato al Centro di Ricerca Rifiuti Zero per un incontro con il coordinatore Rossano Ercolini. Ha anche fatto visita alla fonte della Via dell’Acqua San Pierino a San Giusto di Compito.