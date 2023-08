Ricevuti dal comandante i 22 allievi marescialli in servizio come rinforzo

Il Comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Arturo Sessa, ha ricevuto al Comando Provinciale i Carabinieri Allievi Marescialli che potenzieranno i servizi di controllo in Provincia. Si tratta di 22 militari del 12° corso triennale presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. I 22 militari, 8 donne e 14 uomini, si aggiungono ai 15 militari di rinforzo già impiegati in provincia, prevalentemente nelle Stazioni Carabinieri della Versilia, per integrare il piano di controllo del territorio concordato in Prefettura, d’intesa con Polizia di Stato e Guardia di Finanza, fino al 3 settembre.