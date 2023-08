Ricevimenti ad Altopascio con il sindaco anche ad agosto

Ricevimenti liberi con il sindaco: si prosegue anche per tutto il mese di agosto. Da oltre un anno, infatti, ad Altopascio il ricevimento è libero: il cittadino, ogni giovedì, dalle 9, si può recare in Comune e parla re direttamente con il sindaco, Sara D’Ambrosio, senza più necessità di prendere appuntamento. Un’iniziativa che prosegue anche nel periodo estivo, quindi per tutto agosto - fatto salvo giovedì 17 - così da garantire alla cittadinanza un’interfaccia continuativa e concreta.

"L’iniziativa funziona molto bene - spiega il sindaco D’Ambrosio -, il fatto che le persone non debbano più prendere appuntamento è come se avesse eliminato un filtro, per cui si è creato ancora più movimento".