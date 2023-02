Riccardo Pera in pista Quante sfide all’orizzonte

Dopo le straordinarie performance ottenute dal 23enne pilota lucchese negli ultimi anni per Porsche in diversi campionati come il mondiale Endurance, nell’europeo e nei vari campionati italiani con vittorie e podi a raffica, già nei mesi scorsi di novembre e dicembre sono arrivate le prime conferme per il “nostro“ Riccardo Pera dalla casa di Stoccarda. E lui, c’è da scommetterci, sarà uno dei personaggi sportivi da tenere d’occhio in questo 2023.

È stato infatti confermato nel mondiale Endurance con il team inglese Gulf Racing con la Porsche 911 RSR, con la prima gara che si svolgerà in marzo a Sebring negli USA e la 24 ore di Le Mans dove quest’anno ci saranno grandi ricorrenze davanti ai 400.000 spettatori, visto che sarà il centenario della corsa più famosa del mondo. Ricordiamo, tra l’altro, che RIccardo Pera è l’unico lucchese ad averci partecipato con un clamoroso podio nel 2020 e un quarto posto nel 2022, miglior risultato di sempre del Gulf Racing Porsche. Le altre tappe saranno in Portogallo, Spa in Belgio, Monza, Giappone e Barhein.

L’altro campionato che lo vedrà impegnato sarà la Porsche Supercup con la Porsche 992 GT3 CUP e correrà le gare europee nei soliti circuiti durante i week end di Formula 1, quindi ci saranno 8 appuntamenti fra cui la prestigiosa vetrina del circuito cittadino di Montecarlo. Due saranno invece gli appuntamenti in Italia Imola e Monza per la gioia dei suoi tifosi.

In questo caso Riccardo Pera rappresenterà i colori del team Porsche italiano Ombra Racing di Bergamo al secondo anno in Supercup dove quest’anno il ventitreenne lucchese punterà sicuramente in alto.

Infine il terzo campionato che lo vedrà impegnato sarà per il titolo Italiano Gt Sprint con 4 appuntamenti (con doppia gara sabato e domenica) sempre con Porsche 992 gt3 cup e con il solito team Porsche Ombra Racing in coppia con Di Giusto. Le gare saranno a Imola, Monza, Mugello e Misano.

Si preannuncia quindi un 2023 molto ricco di impegni e di importanti sfide al volante per Riccardo, con ben 23 gare da disputare, oltre ai test già programmati per meglio preparare gli assetti alle tre auto per le gare in calendario.

Ma il tifo lucchese, e non solo, è tutto con lui, un giovane già capace di imprese epiche. Pensiamo solo a quel quarto posto da incorniciare, ottenuto nel giugno 2022 con il team Gulf Racing Porsche nella corsa più importante al mondo, ovvero la “24 Ore di Le Mans” nonché il risultato di primo italiano classificato di categoria sulle 23 auto al via della classe Gte Am.

La sfida al volante è nel suo Dna, insomma, come lo è la sua città che ha voluto portare sempre con sé alle competizioni più importanti “disegnata” sul casco che indossa in gara. E allora, forza Riccardo!

Laura Sartini