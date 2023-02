Ricandidatura Carrara? La decisione a primavera

Soltanto a primavera il sindaco di Montecarlo Federico Carrara rivelerà il suo futuro politico. A poco più di un anno dal termine del suo primo mandato, infatti, sembrava scontato che si ricandidasse. Di solito è automatico che chi ha governato si ripresenti. Carrara, ex assessore, ex presidente della Pro Loco e molto altro, è anche un noto imprenditore e deve portare avanti l’azienda. Quindi ha chiesto un momento di riflessione prima di imbarcarsi nella seconda avventura. Eletto nel 2019 nel centrodestra, è stato per lungo tempo ai box durante la pandemia a causa di problemi di salute. Se accetterà di riproporsi ok, altrimenti il centrodestra dovrà trovare un valido sostituto e non sarà semplice.

Dopo i dieci anni di Giuseppe Pieretti e i due lustri di Vittorio Fantozzi, tutti pensavano che Carrara si ricandidasse dopo i primi cinque anni di legislatura. Può darsi che lo faccia, per il momento però la decisione non è così scontata, ma in stand by, come si suol dire.

Anche sull’altro fronte, per il momento tutto tace. Il centrosinistra, che non vince le elezioni sul colle del Cerruglio dal 1995 con Nicola Poleschi (e pensare che un tempo era definita la piccola Stalingrado visto il dominio dell’ex PCI), cinque anni fa ha proposto Simona Alfani.

Ma. Ste.