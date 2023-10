Riassetto delle deleghe nel cda

Cambiano alcune deleghe in casa di Gesam Reti Spa, la società posseduta al 56,71 per cento da Lucca Holding, cassaforte delle partecipazioni del Comune di Lucca (il rimanente 42,96 per cento è di Toscana Energia Spa e lo 0,33 del Comune di Capannori). In uno degli ultimi consigli di amministrazione, il presidente Marco Agnitti, in accordo con gli altri consiglieri, ha definito la rimodulazione e il riordino complessivo di tutte le deleghe aziendali ereditate dalla precedente gestione a cui capo era Ugo Fava, nominato all’epoca su indicazione della giunta Tambellini. Alcune deleghe sono state eliminate, perché ritenute dai nuovi amministratori superflue, ed è stato nominato come vice presidente Alberto Del Bianco, a cui sono state assegnate invece alcune altre deleghe precedentemente tenute da Agnitti.

Del consiglio di amministrazione designato dalla parte pubblica dei soci, fa parte, oltre a Agnitti e Del Bianco, anche Silvia Francesconi che è consigliere. Gesam Reti Spa, nata nel 1995, garantisce da decenni la distribuzione del gas metano nel Comune di Lucca e in altri sette Comuni della Provincia oltre alla gestione della rete (ovvero gli allacciamenti, la manutenzione e la sicurezza).