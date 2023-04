”Riaprire la Casa della Memoria” Il centrosinistra incalza Pardini

“Riaprite la casa della memoria e della pace della Città di Lucca. Anche noi ci uniamo alle centinaia di cittadine e cittadini che hanno firmato la petizione per chiedere di ripristinare questo spazio di partecipazione e comunità, chiuso dall’amministrazione del sindaco Pardini. Al Consiglio comunale sul 25 Aprile che noi abbiamo richiesto, i portavoce della mobilitazione pubblica hanno consegnato le firme raccolte: chiediamo al primo cittadino di tornare indietro sui propri passi, perché Lucca ha bisogno di opportunità dedicate alla costruzione di una coscienza condivisa di memoria e pace”.

I consiglieri comunali del centrosinistra riprendono la richiesta avanzata da più di ottocento sottoscrittori della petizione.

“A Lucca la memoria resiste – sottolineano i consiglieri del centrosinistra – Il Consiglio comunale che abbiamo richiesto è nato appunto per dare piena cittadinanza istituzionale a queste istanze: e la gratitudine va a tutti gli ospiti che hanno partecipato, a partire dal 99enne nostro concittadino Divo Stagi, che con lucidità ha fatto memoria della sua scelta di obiezione di coscienza quando, a rischio della vita, ha rifiutato di combattere la guerra civile contro gli italiani voluta dalla Repubblica sociale di Saló. Di questi valori condivisi e fondativi il sindaco Pardini deve a nostro avviso tenere conto: anche accettando la richiesta che centinaia di cittadine e cittadini gli pongono di riaprire la casa della memoria e della pace, che lui ha chiuso evidentemente per assecondare i desiderata della parte più estremista della coalizione che lo sostiene. Non si tratta solo di una richiesta di spazi per associazioni, come il sindaco ha provato a derubricare, ma di coordinare e sostenere una progettualità condivisa. Perchè Lucca ha bisogno non solo di sale prenotabili, ma di una vera e propria progettualità con spazi dedicati alla costruzione di una coscienza condivisa di memoria e pace aperti a tutte le associazioni e le persone che vogliano collaborare in modo gratuito a momenti di elaborazione, formazione, divulgazione e promozione rivolti all’intera cittadinanza. E questa è la richiesta avanzata con la petizione".