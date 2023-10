Riapre la sponda destra di via del Fosso

È stato riaperto lunedì il tratto di via del Fosso, sulla riva destra del Condotto pubblico, fra la Madonna dello Stellario e il collegamento con via San Nicolao.

Si sono definitivamente conclusi lavori di consolidamento dell’antica spalletta in mattoni che aveva dato segni di cedimento estesi anche la superficie stradale; una situazione che aveva portato alla chiusura e deviazione del traffico sull’altra sponda.

Dopo le indagini archeologiche sono stati messi in opera micropali sopra i quali è stato realizzato un cordolo in cemento atto a sostenere il peso della carreggiata. L’antico muro del fossato è stato sua vola ancorato alla nuova struttura sotterranea con catene, eliminando i problemi di dissesto che gravavano sulla strada tutto per una spesa complessiva di 150mila euro.

“Uno dei tratti più amati e caratteristici del centro storico torna ad essere fruibile – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – abbiamo seguito con attenzione la progettazione e la ricerca di risorse fin dall’insediamento dell’amministrazione Pardini perché la situazione era ferma da troppo tempo in un luogo importante sia per traffico pedonale e veicolare e per il trasporto pubblico. Finalmente abbiamo potuto riaprire e ripristinare anche il percorso dei mezzi pubblici”.