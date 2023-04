Riapre domani al transito il viadotto di San Donnino

Sarà riaperto al transito veicolare domani il viadotto di S.Donnino sulla strada regionale 445 della Garfagnana, nel comune di Piazza al Serchio. Lo annuncia la Provincia che, per le ore 12, ha previsto un momento istituzionale per celebrare la nuova percorribilità del ponte che, ricordiamo, era stato chiuso per motivi di sicurezza il 28 giugno 2022 a causa di un anomalo innalzamento dell’impalcato della struttura. "Il via libera - si legge in una nota della Provincia - , con quasi due mesi di anticipo sull’iniziale cronoprogramma, è arrivato a seguito dei collaudi e delle prove di carico con i camion sul viadotto effettuati in questi giorni; test che hanno dato esito positivo". Nell’occasione saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Provincia Luca Menesini, il sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari, il presidente della Regione Eugenio Giani con l’assessore regionale Stefano Baccelli e il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi.