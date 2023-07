Riapertura record dopo il crollo Via libera per la Grotta del Vento

Riaperta in tempi record la strada comunale per Fornovolasco, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, e via libera ai mezzi in transito per raggiungere la Grotta del Vento. A comunicarlo con soddisfazione il sindaco Michele Giannini che, dopo il distacco dal fronte montano di un enorme masso, frantumatosi poi in diversi frazioni dalle varie dimensioni, sempre importanti come peso anche singolarmente, e precipitato sulle carreggiate sottostanti causando danni all’asfalto e al guard rail, si era visto costretto a interrompere il transito per garantire la sicurezza, emettendo una specifica ordinanza immediata. I fatti franosi si erano verificati giovedì nel pomeriggio e i disagi per gli abitanti del piccolo borgo di Fornovolasco e per la difficoltà oggettiva di raggiungere uno dei maggiori siti turistici della Valle del Serchio come la Grotta del Vento, in piena stagione estiva con importanti flussi di visitatori in continua crescita tra l’altro, erano stati evidenti fino da subito. Tanto che il sindaco Michele Giannini aveva attivato senza indugi le opere di verifica della situazione lato monte e il ripristino veloce del tratto interessato, assicurando nel contempo una più che celere risoluzione della momentanea situazione. "Una vera emergenza, date le condizioni e il particolare periodo nel quale di è verificato questo potente movimento franoso - spiega il primo cittadino di Fabbriche -, ma siamo riusciti a risolvere la questione in tempi molto stretti, affidando senza perdere un minuto i lavori di ripristino in somma urgenza. Nessuno si è risparmiato e la squadra della ditta affidataria, la Guidi Gino Srl che voglio ringraziare pubblicamente, si è attivata in modo straordinario operando con orari continuati e massimo impegno con opere di disgaggio e la verifica attenta dell’area interessata dal distacco del masso, Questo incessantemente fino a raggiungere i risultati auspicati veramente in tempi record.

Da parte nostra, infatti, pur avendo previsto una tabella di marcia particolarmente serrata, c’era la convinzione e la volontà di riuscire a riaprire la strada al transito da oggi, mentre siamo riuscita ad anticipare i tempi alla tarda mattinata di ieri, con un ritorno alla normalità e in sicurezza già per il fine settimana in corso. Possiamo dire che la storia iniziata giovedì in modo traumatico, fortunatamente senza danni a persone o mezzi, si è conclusa con un lieto fine. Ora partiamo con una nuova accelerazione, quella della progettazione per una più totale messa in sicurezza dell’area e della ricerca fondi per attuarla".

Fiorella Corti