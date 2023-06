Riapertura del Parcheggio Interno alla Manifattura a Lucca, 50 Posti Auto a Pagamento

"Entro poche settimane verrà riaperto il parcheggio interno al piano terreno della Manifattura dove verranno ricavati circa 50 posti auto a pagamento": è quanto annunciato dagli assessori al Traffico, al Commercio e alla Mobilità, rispettivamente Nicola Buchignani, Paola Granucci e Remo Santini. Si tratta dei posti auto ormai da tempo sottratti all’utilizzo all’interno dello storico complesso nella parte ovest della città e che a breve torneranno dunque a disposizione in un contesto di recupero dell’area.

"L’amministrazione comunale – si legge in una nota a firma dei tre assessori – è impegnata in una ricognizione generale sullo stato e sulla distribuzione dei parcheggi del centro storico, per capire dove sia possibile recuperare sia posti ‘gialli’ per i residenti sia posti ‘blu’ per la sosta a pagamento. Si tratta di un’operazione che non riguarda solo alcune zone ma l’intero circuito incluso dentro le Mura urbane – affermano i tre assessori - solo alla fine, quando saranno valutati attentamente costi e benefici, l’amministrazione comunale presenterà una sua proposta complessiva che sarà sottoposta al giudizio e ai suggerimenti dei cittadini e delle categorie economiche".

In ballo, come anticipato dal nostro giornale, anche il destino del parcheggio a strisce blu di piazza Santa Maria e di quello della Magione per il quale la giunta ha recentemente espresso l’intenzione di metterlo a disposizione dei residenti chiedendo agli uffici approfondimenti tecnici sulla fattibilità della trasformazione, prima del via libera. Si tratta di 23 posti sui quali, tra le verifiche da compiere, ci sarà anche quella dell’impatto economico, visto l’eventuale mancato introito. L’ipotesi di metterlo a disposizione ha già provocato alcuni malumori tra i commercianti della zona.