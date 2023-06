Riaperto il museo etnografico più alto, quello di San Pellegrino in Alpe

Sarà aperto al pubblico fino al 30 settembre il Museo etnografico di S. Pellegrino in Alpe, nel comune di Castiglione Garfagnana. Lo annuncia la Provincia, ente gestore della struttura museale di proprietà della Curia, che si trova nel borgo più alto della provincia di Lucca (1.525 slm). Il museo ha riaperto i battenti il 1 giugno e si augura di superare il numero di visitatori dell’estate 2022 che ha segnato il ritorno dei turisti dopo due anni difficili tra Covid e chiusura della struttura per questioni legate alla sicurezza degli spazi e delle norme antincendio. Criticità risolte grazie ai lavori eseguiti dalla Provincia in accordo con il Comune di Castiglione Garfagnana.

A dare valore aggiunto all’estate 2023 del Museo di S. Pellegrino in Alpe ci sono i 5 spettacoli che vedranno protagonista l’attrice vesiliese Elisabetta Salvatori che racconterà la storia del Museo con una serie di appuntamenti intitolati “Un prete, due santi, un confine e 4.000 pezzi unici” in programma il 25 giugno, il 16 e il 30 luglio; il 6 agosto e il 3 settembre, tutti con inizio alle 15,30. Gli spettacoli di giugno e di settembre si terranno nel Museo etnografico, gli altri nell’annesso Santuario.

Il presidente della Provincia Luca Menesini invita chi non lo avesse già fatto a “visitare il museo di S. Pellegrino – dichiara - per il valore storico della struttura che conserva una delle più importanti raccolte di manufatti espressione del mondo agricolo, pastorale e artigiano del Centro Italia. Materiale esposto che copre un arco di temporale che va dall’inizio del XIX secolo fino agli anni novanta del XX. Questa estate, inoltre, ci saranno anche gli spettacoli teatrali che rappresentano un’ulteriore occasione per visitare queste splendide zone dell’Alta Garfagnana e, più in generale, dell’Appennino Tosco-Emiliano”. Gli orari di apertura: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13.30 e dalle 14 alle 17, ticket da 1 euro e 50, under 6 gratuiti.