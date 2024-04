Riaperto il cinema-teatro "Artè". Cinema, spettacoli e conferenze. Ecco tutto il calendario di aprile

Ha riaperto domenica il cinema teatro Artè di via Carlo Piaggia a Capannori dopo la riqualificazione realizzata dal Comune con fondi PIU. In prima fila il sindaco Luca Menesini che ha evidenziato l’importanza di restituire alla cittadinanza un teatro rinnovato, più confortevole, grazie anche alle nuove poltroncine, e maggiormente fruibile, perché utilizzabile tutto l’anno.

Presenti la giunta al completo, la presidente del Consiglio comunale Gigliola Biagini e molti consiglieri comunali, oltre a tanti cittadini, che hanno potuto godere di uno spettacolo di stand-up comedy e musica a cura di Matteo Cesca e Meme Lucarelli. "Siamo molto soddisfatti per la ripresa dell’attività di Artè, perché questo è uno spazio culturale privilegiato per il cinema, il teatro e la cultura che adesso, grazie all’opera di riqualificazione, sarà ancora di più un punto di riferimento culturale per tutta la comunità capannorese durante tutto l’anno - afferma l’assessore Francesco Cecchetti - . Da venerdì prossimo e poi fino a fine maggio, sarà possibile assistere a proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli e conferenze grazie anche al contributo della Fondazione Crl e alla collaborazione del Cineforum Ezechiele 25,17 e di varie associazioni che ringrazio".

Ecco il programma del cinema teatro Artè per il mese di aprile: venerdì 12 ore 21 (prezzo speciale 4 euro) ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone con Seydou Sarr, Moustapha Fall. Leone d’Argento alla Mostra del cinema di Venezia, Candidato Oscar Miglior Film Straniero; Sabato 13 ore 21 Onda Acustica- Gruppo Mediterraneo in concerto: Giulio D’Agnello, (voce e chitarra), Mauro Redini (mandolino), Alessandro Sodini (fisarmonica) eseguiranno alcuni brani tratti dagli spettacoli "Antidotum Tarantulae" e "Tributo a De Andrè". A seguire saranno raggiunti sul palco da Antonello Solinas del Gruppo Mediterraneo al basso elettrico e dall’attore e regista romano Fabrizio Bolaffio alla voce narrante, con cui affronteranno "La Musica nella Scena Italiana" con una selezione di colonne sonore e sigle televisive prevalentemente degli anni ’70 e ’80. Domenica 14 ore 16 - 18.30 (prezzo speciale 4 euro) ‘Wonka’ di Paul King con Timothée Chalamet, Olivia Colman; venerdì 19 ore 17.30 ‘Bambini e adolescenti digitali’, conferenza a cura del professor Giuseppe Lavenia, nell’ambito della Rassegna ‘Nuove Consapevolezze’; ore 21 ‘Perfect Days’ di Wim Wenders con Koji Yakusho Premio per l’interpretazione maschile al Festival di Cannes, Candidato Oscar Miglior Film Straniero; sabato 20 ore 21 ‘Come gli scambi del treno’ la vita mistica della francese Madeleine Delbrel di e con Elisabetta Salvatori, a cura della ‘Città delle Donne’ di Lucca.

Domenica 21 ore 17-20 ‘Povere creature!’ di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Defoe, Leone d’Oro alla Mostra del cinema di Venezia, Premio Oscar miglior attrice a Emma Stone; venerdì 26 ore 21 ‘La zona d’interesse’ di Jonathan Glazer con Sandra Huller, Christian Friedel Premio Oscar miglior film straniero, Gran Prix della Giuria al Festival di Cannes; sabato 27 ore 21 ‘I Toscanacci BIS(cheri)’, con Andrea Kaemmerle, Paolo Hendel e Riccardo Goretti, a cura dell’Associazione Internazionale Teatro Guascone; domenica 28 ore 16-18.30-21 ‘Il ragazzo e l’airone’ di Hayao Miyazaki Premio Oscar miglior film d’animazione.

Tutti gli eventi di musica e teatro sono ad ingresso gratuito. Il cinema è a pagamento, costo del biglietto 8 euro intero, 5 euro per ragazzi fino a 10 anni e ultrasessantacinquenni. Le prime due serate sono a prezzo speciale. Per informazioni cinema: Cineforum Ezechiele 25,17 tel. 347.7377003, per informazioni teatro musica conferenze: Ufficio Cultura tel. 0583.428443.