Riaperto il Brennero. Sospiro di sollievo. Ma preoccupa l’allerta

Riaperta ieri in serata la Statale dell’Abetone e del Brennero fra la frazione di Chifenti e il Ponte Pari di Borgo a Mozzano. I lavori da parte dei tecnici e delle squadre dell’Anas sui due smottamenti a monte che hanno interessato il costone prima all’altezza dell’ex ristorante "Gallo d’Oro" e due giorni dopo circa sopra la Fontana di Chifenti sono andati avanti incessantemente in questi due giorni per mettere in sicurezza la careggiata e riaprirla alla circolazione. Un sospiro di sollievo per gli abitanti e per le numerose attività produttive e commerciali che già temevano di dover prolungare l’isolamento ancora a lungo. Il tempo tuttavia non aiuta in quanto le previsioni metereologiche per le prossime ore indicano una nuova ondata di maltempo con piogge battenti. A questo proposito è stata intanto emessa dalla Protezioni Civile allerta arancione per rischio idrogeologico- idraulico reticolo minore dalle ore 16.00 di oggi, giovedì 09 novembre alle ore 14.00 di domani, venerdì 10 novembre, per tutta la Media Valle del Serchio.

Emessa inoltre allerta gialla per temporali forti dalle ore 16.00 alle ore 23.59 di giovedì 09 novembre, sempre per tutta la Media Valle. Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccettim che ha postato su Facebook l’allerta, raccomanda ad ogni cittadino la massima attenzione con invito a tutti di condividere e diffondere il più possibile l’informativa.

L’assessore alla protezione civile del comune di Borgo a Mozzano, Danilo Cristofani, che ha seguito di persona le operazioni per la riapertura della statale del Brennero, pur soddisfatto dl lavoro portato a termine sulla strada, si dice tuttavia preoccupato per l’andamento del tempo. "Avevamo messo la situazione sotto controllo su tutto il territorio – dichiara Cristofani -, riuscendo a liberare tutte le strade delle frazioni dai detriti e dagli alberi caduti che impedivano una corretta circolazione. Anche le scuole hanno ripreso le lezioni da due giorni. Insomma, nonostante permangano alcne situazione di criticità, pensavamo di poterci avviare verso la normalità." "Le previsioni meteo unite all’allerta arancione – aggiunge l’assessore Danilo Cristofani – ci riporta ad una realtà di nuovo preoccupante, sperando che non si debbano ripetere i danni accaduti nei giorni passati. -anch’io, come il sindaco, rivolgo ai cittadini l’invito ad agire con prudenza e di mettersi in viaggio solo per motivi improrogabili e necessari".

Marco Nicoli