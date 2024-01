Riaperto al traffico l’incrocio di S. Concordio

Lucca, 29 gennaio 2024 – Alle 12 in punto di ieri, il via libera. Dopo quasi mille giorni di emergenza. E’ stato riaperto al traffico ieri mattina l’incrocio semaforico tra viale San Concordio, viale Guidiccioni e via Bandettini, stravolto per quasi tre anni dopo il crollo di un tratto del canale Benassai che corre sotto la principale arteria stradale del quartiere. Un lavoro complesso, che è stato più volte al centro delle polemiche politiche già sotto la giunta Tambellini, e che ora si avvia alla conclusione.

Alla riapertura della strada, dopo anni di traffico deviato con un bypass sul piazzale della chiesa, dovranno seguire ora dei lavori di rifinitura, sia nel piazzale stesso, sia ai marciapiedi presenti e sia, infine, alla asfaltatura definitiva del manto stradale che potrà avvenire solo tra qualche settimana dopo che si sarà stabilizzato il lavoro effettuato con il collocamento di un ponticello autoportante in grado di sgravare il peso delle auto dalla volta del sottostante canale, ridotta ormai in cattivo stato. Un lavoro delicato che ha richiesto tempi lunghi, anche per definire con la Soprintendenza la soluzione tecnica più appropriata. A quella che è stata una sorta di vera e propria inaugurazione per la ritrovata normalità hanno partecipato l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Buchignani, il presidente della commissione Lavori pubblici Marco Santi Guerrieri e la dirigente comunale Antonella Giannini, presenti anche i responsabili delle aziende che hanno condotto i lavori Tiziano Pandolfo srl e Gianni Modesto oltre all’ingegnere Martinelli e all’architetto Sargenti che hanno seguito le varie fasi del progetto. Tecnicamente, il ponticello, che è leggermente rialzato rispetto al resto della sede stradale, consente come detto di togliere il peso dei veicoli dalla volta del canale e in esso (altro motivo che ha allungato i tempi) sono stati inseriti anche i numerosi sottoservizi presenti: dal gas alla luce, dall’acqua alle linee telefoniche. Circa 450mila euro, il costo complessivo.

«E’ un giorno importante - spiega l’assessore Buchignani - e lungamente atteso, ringrazio gli uffici comunali, le aziende coinvolte che da ultimo hanno lavorato anche di notte e i cittadini che hanno dovuto sopportare questa situazione compresi i lavori nelle ore notturne. In breve tempo contiamo di completare i lavori di rifinitura, ma la cosa fondamentale è aver riaperto l’incrocio. I lavori sono stati più difficili del previsto per lo spostamento dei sottoservizi, ossia le condutture di acqua, gas ed elettricità inserite nei decenni intorno al condotto sotterraneo solo dopo il completo spostamento di queste tubature è stato possibile mettere mano al restauro della struttura". I cittadini della zona, intervenuti alla riapertura hanno chiesto al Comune alcuni interventi urgenti: l’asfalto fonoassorbente, maggiori controlli per il rispetto dei 30 chilometri orari e per il divieto di transito dei mezzi pesanti.