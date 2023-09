Riaperta la chiesa dopo i lavori. Messa, musica e processione

Giorno di festeggiamenti e di gioioso ritrovo per la comunità di Riana, siamo nel piccolo comune di Fosciandora in Garfagnana, che domenica scorsa si è ritrovata riunita intorno alla propria chiesa parrocchiale, dedicata a San Silvestro Papa, riaperta al culto dopo un anno dai lavori di restauro conservativo che ne avevano decretato l’interdizione ai fedeli. Un’occasione speciale che ha coinciso con il ritorno di storiche tradizioni molte suggestive e sentite, come la Processione in onore della Natività della Beata Vergine Maria, solitamente festeggiata l’8 settembre, che mancava dal 2015.

Una concomitanza di fattori, dicono gli organizzatori dell’evento, che non aveva permesso di dare la dovuta continuità alla tradizione popolare molto attesa e partecipata, tra l’altro. L’occasione della riapertura della Chiesa di San Silvestro Papa in Riana è stata, dunque, l’opportunità colta al volo per concretizzare questo tradizionale appuntamento. Alle 18.30, alla presenza del sindaco Moreno Lunardi, del presidente della Fondazione Crl Marcello Bertocchini e di diverse autorità della Curia Arcivescovile di Lucca, artefici con la generosità dei paesani delle risorse utili al lungo restauro, sono state presentate le opere che hanno messo in sicurezza alcune parti dell’edificio sacro, a cui è seguita la Santa Messa. A celebrarla il vicario generale, Monsignor Michelangelo Giannotti, con l’ausilio di altri parroci provenienti da diverse parrocchie del comune e della Valle, tutti invitati a partecipare dall’amministrazione comunale in coordinamento con i rappresentanti del gruppo organizzatore.

Presente alla cerimonia anche la corale di Cascio e Molazzana, mentre ha accompagnato l’uscita della Chiesa e la preparazione della processione l’esibizione della Filarmonica di Fosciandora “I Ragazzi del Giglio“. La serata è poi proseguita con la solenne Processione per la “Natività della Beata Vergine Maria“ e la statua della Madonna è stata trasportata a braccio fuori dalla Chiesa e lungo il borgo dai paesani e dai fedeli intervenuti. Un tragitto che ha attraversato le strade di tutto il paese per arrivare fino all’amata Mestaina, anche questa recentemente restaurata sempre grazie all’impegno del gruppo di animatori di Riana in collaborazione con l’amministrazione, che hanno messo in sicurezza strutturale l’edificio e hanno apportato miglioramenti generali al sito.

Il ritorno alla chiesa ha poi interessato ancora altre strade, per un percorso studiato in modo da coinvolgere l’intero borgo, senza tralasciare alcuna zona. Finale della giornata ancora all’insegna della tradizione e della condivisione, con l’offerta di un rinfresco di prodotti tipici aperto a tutti e organizzato nel Parco Don Giuseppe Nardini.

Fiorella Corti