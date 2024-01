Revisione dell’assetto delle Rsa “Ora risposte dall’amministrazione“

“Esprimiamo preoccupazione per la revisione dell’assetto delle residenze sanitarie assistite, annunciato dalla giunta di Lucca: perché abbiamo il timore che molte delle idee presentate non siano realmente supportate dalla legislazione vigente; perché ci accodiamo a quanto già espresso dalle organizzazioni sindacali, circa i pochi accenni alle garanzie per tutto il personale attualmente impiegato; perché scorgiamo il rischio che la struttura di Monte San Quirico, una volta dismessa, diventi l’ennesimo contenitore pubblico vuoto e abbandonato a marcire“.

“Perché, soprattutto, ci pare che il risultato finale possa comportare un peggioramento del servizio complessivo offerto ai cittadini non autosufficienti e alle loro famiglie. Per questo, abbiamo chiesto la convocazione urgente della commissione consiliare sociale, affinché il vicesindaco venga a confrontarsi in sede istituzionale sul percorso intrapreso e sulle criticità da noi evidenziate, sulle quali domandiamo risposte precise”.

Sono i consiglieri comunali del centrosinistra presenti nella commissione sanità (Enzo Alfarano, Daniele Bianucci e Lia Stefani) ad intervenire sulla riorganizzazione delle RSA lucchesi, varata dall’amministrazione comunale.

“Le preoccupazioni espresse dai sindacati, circa la domanda di garanzia per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori attualmente impiegati, richiedono una risposta urgente da parte dell’amministrazione comunale – incalzano Alfarano, Bianucci e Stefani – In più, noi poniamo altre questioni. E’ prevista la ristrutturazione e apertura di una nuova struttura (30/36 posti) ad alta specializzazione a Villa Santa Maria, da destinare a pazienti con Alzheimer: ciò è compatibile coi regolamenti attuali, che non autorizzano strutture con soli posti per disturbi cognitivi? E ancora. E’ previsto l’acquisto o individuazione, da parte del Comune, di un’area dove mettere a gara la costruzione di una nuova RSA con le forme della partnership pubblico/privata per un totale di almeno 120 posti: ciò è compatibile con gli stessi regolamenti, che autorizzano una capacità ricettiva massima di 80 posti letto? E sulla comunità per adulti inabili prevista alla Pia Casa: come può essere materialmente realizzata compatibilmente al servizio già lì presente, quando la normativa prevede che ogni struttura sia materialmente autonoma?”.