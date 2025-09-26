Rete delle Città di Carta. Il Comune aderisce nel nome del riciclo e della sostenibilità

Il Comune di Capannori è entrato a far parte della ‘Rete delle Città di Carta’ promossa da Comieco insieme a Fondazione Symbola e sostenuta da Federazione Carta e Grafica e Unirima. A firmare il manifesto della Rete è stata l’assessora all’ambiente Claudia Berti presente giovedì scorso ad Assisi in occasione dell’incontro nazionale promosso da Comieco e Symbola. La Rete è formata da un gruppo di Comuni uniti dalla raccolta differenziata e dal riciclo della carta, che si impegna a valorizzare e promuovere le attività, l’economia e la storia industriale connesse a questo materiale. L’evento si è svolto nell’ambito della manifestazione ‘Il Cortile di Francesco’ con l’obiettivo di valorizzare carta e cartone come patrimonio culturale, ambientale ed economico dei territori.

La sfida che si pone il Manifesto della rete delle Città di Carta è quella di trasformare ogni paese, ogni territorio in un laboratorio di innovazione ambientale, un centro di eccellenza per la raccolta differenziata, hub di formazione e sensibilizzazione ed esempio concreto di rigenerazione territoriale.

"Accogliamo con entusiasmo la nascita della Rete delle Città di Carta: un passo importante che riconosce il valore di carta e cartone come patrimonio da tutelare e valorizzare - afferma l’assessora all’ambiente Claudia Berti, - La nostra area ha un ruolo strategico nella filiera cartaria nazionale e con questo impegno vogliamo rafforzare il contributo del territorio, dei cittadini e delle imprese verso un riciclo sempre più di qualità. Crediamo che il successo del riciclo della carta possa diventare un modello anche per gli altri rifiuti differenziati. Siamo al fianco delle nostre imprese perché insieme possiamo concretizzare l’obiettivo "rifiuti zero", trasformando gli scarti in risorse e riducendo l’uso di materie prime vergini a favore della materia prima seconda. Questa è la strada per una sostenibilità socio-ambientale che unisce economia, ambiente e comunità locali. Capannori e la Piana vogliono possono essere un laboratorio nazionale di circolarità e responsabilità condivisa. Dove altri vedono scarti, noi costruiamo risorse e comunità".