Rete ciclopedonale, nuova svolta Parte la fase dell’esproprio dei terreni necessari ai lavori

Parte la fase dell’esproprio dei terreni necessari a realizzare i lavori. Un lungo iter, una vicenda cominciata nell’ormai lontano 2015. Il 30 ottobre di quell’anno, infatti, venne approvato il progetto definitivo per il primo lotto della rete ciclopedonale comunale nord-sud, con il collegamento tra Lammari, Lunata e il capoluogo Capannori. I dettagli sono spiegati nella determinazione numero 484 dello scorso 2 maggio all’albo pretorio on line.

Si mettono i paletti per proseguire un’opera pubblica molto attesa (finanziata attraverso l’accensione di un mutuo di 465mila euro con la Cassa Depositi e Prestiti), ma che è rimasta a lungo in una fase embrionale, per così dire. Soprattutto perché era fondamentale acquisire aree private per proseguire con l’intervento. L’elenco dei beni da espropriare e il piano particellare era stato trasmesso agli interessati. Era pervenuta una sola accettazione dell’indennità proposta.

Allora il Comune ha deciso di procedere all’accantonamento delle risorse finanziarie per poter procedere, con separato procedimento: sul mutuo sarà subimpegnata la cifra di 16.202,50 euro come importo da corrispondere ai proprietari dei beni immobili dei privati cittadini. Tutto ciò si innesta con le piste ciclabili già realizzate dall’amministrazione comunale in via Lombarda ed in via del Casalino e interessa in particolare via dell’Ave Maria, via dei Giomi, via della Chiesa di Lunata e via Pesciatina.

Un percorso utilizzabile da biciclette e pedoni riveste un’importanza strategica per la mobilità dolce e alternativa.

E’ stata inoltre potenziata la pubblica illuminazione lungo il tratto della ciclabile in via dell’Ave Maria a Lammari, prevedendo un punto luce ogni 35 metri di strada.

Sempre in tema di ciclabili, da sottolineare che è stato approvato, in attesa di uno sbocco concreto, il percorso ciclabile lungo l’acquedotto di Nottolini che collega i territori di Lucca e Capannori. ll progetto, denominato “Dalle fonti alle fontane“ finanziato dalla Regione nel 2021 per un importo di 1 milione e 150mila euro.

Si tratta del primo tratto della ciclovia di collegamento con Pontedera che attraverserà i paesi del Compitese. Dalle fonti alle fontane ha come obiettivo la valorizzazione dell’acquedotto monumentale voluto da Maria Luisa di Borbone e realizzato da Lorenzo Nottolini fra il 1822 e il 1832.

Sarà realizzata una pista ciclopedonale che ricalca l’antica strada di guardia lungo tutto il percorso e sono previsti tutta una serie di interventi tali da consentire un recupero funzionale di tutta l’opera.

Massimo Stefanini