Restyling per la Primaria Piano da un milione e mezzo

Un restyling completo per l’elementare di Massa Macinaia. Miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria, adeguamento alla normativa di prevenzione antincendio. Questo prevede il progetto di riqualificazione alla Primaria della frazione per un’opera finanziata, anche questa dal PNRR, per un milione e 600mila euro. Prevede il rifacimento del solaio di copertura dell’intero fabbricato e del solaio di sottotetto della parte originaria dell’edificio. Per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni termiche ed impiantistiche del fabbricato è previsto il rifacimento del pavimento del piano terra che sarà isolato tramite la stesura di un massetto termico di spessore di 25 cm.

Il solaio di sottotetto sarà coibentato mediante l’apposizione di un isolante termico e sarà installata una nuova copertura inclinata composta da pannelli in lamiera per la protezione dagli agenti esterni. A livello impiantistico sarà mantenuta l’attuale caldaia, revisionando il solo impianto di distribuzione e di emissione, rimuovendo e sostituendo le tubazioni e i radiatori esistenti. Sarà installato un sistema di ventilazione meccanica controllata, per il benessere termico interno. Saranno inoltre sostituiti tutti gli infissi, con l’installazione di nuovi in pvc. Sarà anche realizzato un impianto antincendio con idranti, vasca di accumulo, gruppo pompe, segnaletica. Previsto, infine, il rifacimento della parte idrica e sanitaria: in particolare verranno messe in opera nuove tubazioni e collettori per acqua freddacalda sanitaria, verranno rifatti ex-novo gli ambienti bagno e wc, con nuove piastrellature e pavimentazioni nei locali al piano terra e al piano seminterrato.

"Si tratta di un intervento consistente e significativo che renderà questo plesso scolastico più moderno, più efficiente dal punto di vista energetico e più sicuro - spiega l’assessore all’Edilizia scolastica, Francesco Cecchetti - . Il decoro, la funzionalità e la sicurezza delle numerose strutture scolastiche presenti sul nostro territorio è per la nostra amministrazione di fondamentale importanza, perché crediamo che spazi adeguati, funzionali e decorosi concorrano al buon svolgimento dell’attività didattica. Grazie ai fondi Pnrr possiamo continuare ad intervenire ancora con più incisività per migliorare e rendere più belle le nostre scuole".

Massimo Stefanini