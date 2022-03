Restyling in via Versilia, sono arrivate le palme

Erano state preannunciate nelle scorse settimane come un arredo importante non solo ai fini del verde pubblico ma anche dell’accoglienza di residenti e turisti grazie alla loro disposizione a “galleria“. Protagoniste sono le quindici nuove palme che la ditta incaricata dei lavori di restyling di via Versilia, a Tonfano, ha cominciato a posizionare (nella foto) in aggiunta a quelle esistenti, arricchendo così il patrimonio arboreo della zona insieme al suo impatto visivo. L’intervento rientra nel corposo progetto di riqualificazione, da 770mila euro, della principale arteria commerciale della frazione marinella con l’obiettivo di dare un’immagine esclusiva a tutta l’area commerciale valorizzandone il pregio turistico. L’innesto delle palme, come detto, è stato appositamente studiato per creare un corridoio lineare e armonico: "La ditta sta rispettando perfettamente il calendario dei lavori – sottolineano il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – e anche il meteo per fortuna ci sta dando una mano: ringraziamo i residenti e le attività per la pazienza e la collaborazione che hanno mostrato finora. Stiamo facendo e continueremo a fare di tutto per mitigare al massimo i loro inevitabili disagi". Già pianificata la prossima fase: quando sarà terminato l’intervento di messa a dimora delle palme, in via Versilia partirà infatti la nuova pavimentazione stradale con il rifacimento dell’asfalto “natura“, l’allargamento dei marciapiedi e la riorganizzazione degli spazi per renderli più fruibili alle attività economiche della zona, come loro stesse avevano espressamente indicato all’amministrazione comunale durante gli incontri propedeutici al cantiere. ...