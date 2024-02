Restyling in San Romano “Auditorium più sicuro“

Sono appena partiti i lavori per il rinnovo degli impianti elettrici, meccanici e degli allestimenti dell’auditorium di San Romano. La grande chiesa dello storico convento domenicano di Lucca, trasformata in un auditorium da 400 posti, è oggi uno dei punti di riferimento per gli spettacoli, l’attività congressuale e gli eventi del calendario culturale cittadino. Dopo più di 20 anni dai precedenti interventi era necessario aggiornare le dotazioni dell’edificio ma anche mettere mano ad alcuni lavori edilizi.

“Si tratta di un intervento dal costo complessivo di oltre 917mila euro che darà nuova funzionalità a uno dei nostri luoghi della cultura più importanti – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – una serie di lavori indispensabili per aumentare la comodità e la sicurezza dell’auditorium, migliorare l’estetica degli allestimenti mettendo in pratica contemporaneamente anche un sensibile risparmio energetico”.

Saranno sostituiti il palco e la pedana della platea. In particolare il nuovo palco sarà realizzato in una forma più armonica rispetto all’architettura della chiesa: il boccascena largo circa 6.90 metri in linea con le poltrone della platea, si allargherà in corrispondenza dell’inizio del transetto per nascondere alla vista del pubblico le scalette laterali di accesso, per poi restringersi nuovamente verso l’altare maggiore. Questa forma, che rispetta gli allineamenti architettonici risulterà più proporzionata e meno invasiva rispetto a quella del palco esistente e sarà inoltre alla stessa altezza dell’altare in modo da valorizzare il cannocchiale prospettico e la zona monumentale della tribuna. La nuova rampa, necessaria al superamento delle barriere architettoniche, abbraccerà il lato sinistro dell’altare, senza interferirvi. Anche questa soluzione rispetto allo stato attuale cerca di inserirsi maggiormente nel contesto, liberando lo spazio di fronte alle cappelle laterali decorate sulle volte e sulle pareti da grandi apparati illusionistici. La pedana della platea esistente, dove sono posizionate le poltroncine per il pubblico, verrà smontata, rimossa e ricostruita con un sistema integrato di riscaldamento invernale o raffrescamento estivo.

Per quanto riguarda la climatizzazione è in programma l’installazione di due pompe di calore per gli impianti dell’aula della chiesa e dei locali attigui (sala conferenze primo piano). E per gli impianti elettrici, oltre all’aggiornamento e adeguamento della rete ai nuovi dispositivi di climatizzazione, saranno sostituiti tutti corpi illuminanti con nuovi di tecnologia led, nuovo anche l’impianto di illuminazione di sicurezza e ammodernamento per quello di rilevazione e allarme incendio. Grazie ai nuovi dispositivi ci sarà così una sensibile riduzione dei consumi elettrici. Infine sarà realizzata la nuova impermeabilizzazione dei tetti dei locali accessori dove si sono verificate infiltrazioni. Il termine dei lavori, iniziati ieri, è previsto a fine agosto 2024.