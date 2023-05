Restauro delle Mura “Intervento iniziato dal baluardo S.Salvatore“

E’ partito ieri mattina il cantiere per il restauro e l’aumento della sicurezza delle Mura urbane. I lavori sono iniziati dal baluardo San Salvatore dove l’area di cantiere è stata allestita lungo il bordo esterno del fortilizio con un sistema di recinzioni coperte di telo verde a basso impatto visivo. Gli assessori ai lavori pubblici e alle Mura – Nicola Buchignani e Remo Santini hanno organizzato un breve sopralluogo. L’intervento di risagomatura riguarda principalmente le parti consumate o che hanno ceduto dei parapetti esterni, spostando la terra già in loco per ricostituire la pendenza e l’altezza originarie.

Alla fine dei lavori sarà seminata nuovamente l’erba e l’aspetto generale resterà immutato ma i parapetti saranno più evidenti, definiti e sicuri. Per quanto riguarda le balaustre di protezione in ferro, come annunciato, gli assessori Santini e Buchignani tornano a specificare che riguarderanno principalmente il lato interno della passeggiata sul terrapieno erboso verso la città e nei percorsi di accesso più irti e a rischio caduta, il tutto con un profondo ridimensionamento rispetto al progetto definitivo che era stato approvato dalla precedente amministrazione, e che prevedeva invece oltre 3.5 km di barriere, per una copertura di oltre il 90% del perimetro.