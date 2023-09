Restauro del cimitero inglese Terminati i lavori dopo anni

Restauro cimitero inglese, lavori terminati. La Fondazione Culturale Michel de Montaigne e la Sezione di Bagni di Lucca dell’Istituto Storico Lucchese comunicano che sabato 9 settembre alle ore 17.30 (in caso di pioggia il giorno successivo), presso il Cimitero Inglese di Bagni di Lucca saranno presentati i lavori di restauro dei monumenti sepolcrali eseguiti nel lotto conclusivo 20222023. Con questo intervento si chiude il capitolo dei restauri. Nell’ultimo lotto, infatti, sono state restaurate quindici tombe, tutte con finanziamento proprio della Fondazione Montaigne.

Rimangono da restaurare pochi altri monumenti per i quali hanno dichiarato interesse a finanziare l’intervento alcuni dei discendenti delle persone lì sepolte. I monumenti funebri sino ad oggi restaurati sono 83. I restauri iniziarono nel 2012 contemporaneamente agli interventi di bonifica del sito, di ripristino e ricucitura del muro di cinta e alla messa a dimora di oltre cinquanta cipressi che ora svettano rigogliosamente a creare una sacra cornice al prato santo, come era chiamata la particella catastale che i coniugi Stisted nel 1842 scelsero per realizzarvi il camposanto per la numerosa comunità inglese che animava, alla metà del sec XIX, Bagni di Lucca.

Tutti gli interventi di restauro dei monumenti funebri sono stati resi possibili grazie a erogazioni da parte di Istituzioni private e di privati cittadini ed oggi il Cimitero Inglese di Bagni di Lucca è davvero il fiore all’occhiello non solo del Comune di Bagni di Lucca, ma anche dei territori limitrofi, meta di migliaia di visitatori italiani, ma soprattutto stranieri, nel corso dell’anno. Da quest’anno il Cimitero Anglicano di Bagni di Lucca è entrato nel circuito europeo e internazionale dell’ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe), rete europea delle realtà pubbliche e private impegnate nella cura dei cimiteri europei più interessanti per ragioni storiche e artistiche.

L’Associazione ha carattere no-profit ed ha un chiaro e globale carattere europeo. Nell’occasione si svolgerà anche il tradizionale Piccolo Concerto Musicale giunto quest’anno alla sua XI edizione, che ha nel tempo visto la partecipazione di molti gruppi musicali, ingresso libero.

Marco Nicoli