Resta stazionario. Alessandro Vichi

Rimangono stazionarie le condizioni dell’ex presidente della Lucchese Alessandro Vichi, ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Cisanello. Vichi sempre vigile e cosciente è caduto da un albero nella tarda mattinata di domenica, mentre era intento nella potatura. E’ stato subito portato con il Pegaso all’ospedale pisano. Vichi, circondato dall’affetto della moglie e dei figli, nella caduta ha riportato un trauma cranico e lo spostamento di una vertebra e per questo nella giornata di ieri sono proseguiti gli accertamenti da parte dei medi per decidere se intervenire chirurgicamente. La notizia dell’incidente si è sparsa velocemente a Lucca ed anche in Garfagnana e Mediavalle. Originario di Vergemoli, Vichi da tanti anni vive a Ghivizzano assieme alla moglie e recentemente è andato in pensione dopo aver ricoperto per diversi anni il ruolo di dirigente in una importante azienda di carburanti. Ma il suo grande amore è sempre stato il calcio, prima di rilevare la Lucchese nel 2019, assieme agli altri soci Santoro, Deoma e Russo, Vichi ha ricoperto incarichi dirigenziali nel Bagni di Lucca e Ponte a Moriano e da qualche mese, assieme al figlio Emanuele è arrivato a Castelnuovo, dove con i gialloblù sta facendo bene. Attestazione di solidarietà anche da parte della Lucchese 1905, che attraverso i suoi social ha augurato all’ex presidente rossonero auguri di pronta guarigione.

Alessia Lombardi