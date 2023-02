Resta in carcere il medico “Un tentato omicidio“

Oltre quattro ore di serrato interrogatorio in “San Giorgio“ ieri per il medico di 42 anni arrestato dai carabinieri di Lucca domenica scorsa con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un anziano ultra ottantenne con il quale avrebbe avuto un violento litigio.

Al termine dell’interrogatorio di garanzia, ieri pomeriggio il gip Antonia Aracri ha deciso di convalidare il provvedimento di arresto per il pesante reato che al momento gli viene contestato e di mantenere anche la custodia cautelare in carcere. L’interrogatorio si è svolto nella casa circondariale San Giorgio di Lucca alla presenza dell’avvocato difensore Florenzo Storelli. Il medico è accusato di aver aggredito violentemente l’anziano, un 82enne di origine americana che conosceva da tempo, nell’appartamento del centro storico dove questi vive da anni. Ha ammesso di essere andato a fargli visita all’ora di cena, mentre c’era anche la badante, ma poi sostiene di essersene andato via lasciandolo tranquillo.

Un paio di ore dopo erano stati i vicini di casa a sentire le lamentele dell’anziano provenienti dall’appartamento, dando l’allarme al 118 e quindi ai carabinieri. L’anziano aveva subito indicato ai militari proprio il professionista come autore dell’aggressione. Da qui l’arresto eseguito domenica notte. Nel frattempo l’82enne, rimasto sempre cosciente, era stato ricoverato all’ospedale di Cisanello con fratture alla testa giudicate guaribili in 40 giorni. Lesioni, sostiene l’accusa, causate da un pesante vaso di legno.

Durante il lungo interrogatorio, svoltosi anche alla presenza del pm Laura Guidotti, il medico arrestato ha risposto a tutte le domande, ma ha negato ogni responsabilità in merito all’aggressione. “Non c’entro nulla...”, ha ribadito con estrema decisione. Oltretutto, come sottolinea l’avvocato difensore Storelli, la porta dell’appartamento era stata trovata chiusa dall’interno domenica sera e i soccorritori hanno dovuto forzarla per entrare. Le lesioni, per la difesa, sono inoltre compatibili anche con una caduta.

Il gip non sembra aver accolto questa tesi difensiva e ha comunque ritenuto fondato il provvedimento cautelare. Dopo circa due ore di valutazione di quanto emerso dall’interrogatorio, ha deciso che il professionista, indagato per tentato omicidio, resti per il momento in carcere in attesa di ulteriori approfondimenti investigativi.

Anche se non si trattava propriamente di un paziente del medico arrestato e la vicenda non sembra configurare un rapporto di questo tipo, il caso viene seguito con attenzione anche dall’Ordine dei medici. Il presidente dell’Ordine dei Medici Umberto Quiriconi al momento preferisce comunque non intervenire, in attesa che i fatti vengano chiariti in modo approfondito dalle indagini della magistratura.

Paolo Pacini