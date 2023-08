"Rendiamo possibile parcheggiare a S.Alessio"

"Cinquantadue posti auto ad uso dei dipendenti e visitatori della Casa di Riposo e strutture abitative in Via dei Poveri Vecchi a S. Alessio sono state transennate impedendone l’uso dalla sera alla mattina. Proprio fronte l’ingresso dei cancelli, un uso consolidato nel tempo aveva occupato uno spazio di parcheggio a bordo strada, dai terreni in abbandono di una tenuta confinante. La data di inizio dell’uso si perde nel tempo ma nel frattempo l’utilità a corredo della casa di riposo veniva riconosciuta con l’asfaltatura del terreno, una segnaletica orizzontale di stalli di parcheggio ed illuminazione pubblica dedicata Il recente fallimento della proprietà confinante e l’assegnazione alla vendita ad un curatore fallimentare ha di fatto riportato alla proprietà i confini originari. Da nostre verifiche la procedura di esproprio sarebbe la più idonea e rapida per ripristinare l’uso consolidato dell’area già attrezzata. Questo è ciò che chiediamo alla Amministrazione augurandoci che l’attenzione amministrativa, come più volte reclamato, si indirizzi finalmente anche sulle necessità oggettive del territorio oltre le mura e gli spalti della città".

Gianni Giannini - consigliere comunale