Relazioni internazionali. L’esercito brasiliano concede un riconoscimento a Barga

Un altro importante riconoscimento brasiliano al Comune.

Domenica scorsa, l’addetto militare all’ambasciata brasiliana a Roma, il colonello Jauro Francisco da Silva Filho ha preannunciato alla sindaca di Barga, Caterina Campani, che il comandante dell’esercito brasiliano, in occasione delle sua visita in Italia, consegnerà l’importante onorificenza della ’’Medalha tributo á Força Expedicionária Brasileira’’ al Comune.

Un riconoscimento che viene concesso direttamente dal capo dell’esercito brasiliano e che arriva a Barga per il continuo impegno a preservare e diffondere la memoria storica della F.E.B. (Força Expedicionária Brasileira) nella seconda guerra mondiale.

Fu la F.E.B, in particolare il 6° reggimento Combact Team, a liberare Barga: era il 9 ottobre del 1944. Lo riporta, come ha raccontato il colonello Vittorio Lino Biondi, che è stato in questi anni il tramite principale tra Barga e il Brasile, una delibera ufficiale del consiglio comunale. A Barga i ’’prachinas’’ restarono un mese. Il paese si è molto impegnato per ricordare la presenza della F.E.B. e da qui il nuovo riconoscimento dopo quello che è stato consegnata nei mesi scorsi: l’onorificenza Marechal Zenòbio Da Costa, conferita al comune di Barga in segno di amicizia e fratellanza.

L’importante medaglia verrà appuntata sul Gonfalone di Barga in occasione della cerimonia commemorativa presso il Monumento Militare Votivo Brasiliano di Pistoia, il 23 aprile.

Luca Galeotti