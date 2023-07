Registro elettronico e pagamenti I corsi di alfabetizzazione digitale

Come si consulta il registro elettronico del proprio figlio o come si calibrano i pagamenti, ad esempio delle mense scolastiche, con il Pago Pa? Non tutti sono supertecnologici e quindi il Comune di Capannori cerca di fornire un sostegno a chi si trova in difficoltà. Un aiuto ai genitori a livello di alfabetizzazione digitale. E’ questo l’innovativo progetto che l’amministrazione Menesini mette a segno per il prossimo anno scolastico, grazie a un finanziamento della Cassa di Risparmio di Lucca, in modo da aiutare i genitori che hanno difficoltà nel gestire gli strumenti informatici che ormai fanno parte della vita ordinaria della scuola italiana. Il nome del progetto è "ComunicazAzioni [email protected]@", ed interesserà i genitori o tutori dei bambini e dei ragazzi che frequentano gli istituti comprensivi del Capannorese, a partire dalla scuola d’infanzia fino alle scuole medie. "Ritengo questo progetto importante e significativo soprattutto nell’ottica di contrastare le disegualianze a scuola, che è il primo posto in cui tutti i bambini e tutte le bambine dovrebbero avere le stesse opportunità – dice l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti –. I nuovi strumenti informatici, invece, hanno creato situazioni di difficoltà a quelle famiglie che non riescono a gestirli con consapevolezza, ed è pertanto necessario intervenire su questo aspetto".

Il progetto consta di incontri pratici (di gruppo o individuali) sull’uso del registro elettronico, della posta elettronica, delle piattaforme e degli strumenti per la didattica (ad esempio, Teams), così come proposti e richiesti dalle nostre scuole e dal sistema PagoPA per la gestione dei pagamenti elettronici: i genitori o tutori saranno fruitori di incontri e potranno portare le loro esigenze e le loro problematiche all’attenzione di un esperto.

Massimo Stefanini