Regione, decine di contratti Funzionari e un dirigente

La Regione assume. Ha pubblicato tre bandi, due con scadenza 31 marzo, un altro con scadenza 24 marzo, con i quali ricerca 20 funzionari amministrativi, due funzionari per sistemi informativi e tecnologie, un dirigente per l’area giuridico-amministrativa. Le assunzioni sono tutte a tempo indeterminato e come titolo di studio è richiesta la laurea. Al dirigente per l’area giuridico-amministrativa sono richieste anche conoscenze tecniche, quali diritto amministrativo, regionale, costituzionale, internazionale e dell’Ue (www.regione.toscana.itregioneamministrazione-trasparentebandi-di-concorso).

Specialista di manutenzione. E’ questa invece la figura che ricerca Amazon per la sede di Calenzano. Lavoro su turni, anche notturni e nel fine settimana. Sono richieste conoscenza nelle discipline elettriche

e meccaniche, esperienza con sistemi per la pianificazione delle manutenzione, esperienza nella ricerca di guasti di sistemi di automazione delle attrezzature per la movimentazione dei materiali.

Per candidarsi: amazon.jobsit.