Reddito cittadinanza e lavori utili? E’ flop

L’equazione reddito di cittadinanza uguale lavori socialmente utili, almeno nella Piana, è un flop. Lo dicono i numeri. Non per colpa dei Comuni. Capannori è partito per primo: solo il 12% dei percettori fa un lavoro utile alla comunità. La normativa è in continua evoluzione. In pochi, tra coloro che percepiscono il beneficio sono impiegati in questo tipo di attività.

I dati sono quelli comunali, escludendo quelli dei Centri per l’impiego. Adesso sono previste novità entro l’estate. Il sussidio, come originariamente formulato, è destinato a "morire" presto. Il rimpiazzo avverrà nel 2024. Tra coloro che perderanno il beneficio, c’è quasi sicuramente chi rifiuterà un’offerta di lavoro da qui all’estate. Poi c’è il capitolo della formazione obbligatoria per i più giovani: la mancata frequenza dei corsi comporta il taglio del compenso.

Tra l’altro, nella Piana diversi imprenditori hanno lamentato la difficoltà a trovare personale, RDC ha avuto effetti disincentivanti nel mercato del lavoro. Vediamo i numeri nel dettaglio. A Capannori attualmente sono 160 le persone in carico al Comune. Solo 20 svolgono lavori socialmente utili.

Quali sono questi ultimi? Supporto alle Misericordie del capannorese, nel senso di contribuire alla pulizia delle sedi, partecipazione a progetti di economia circolare (ad esempio alcuni di questi cittadini collaborano con il sistema del riuso), oppure altri sono impiegati alla biblioteca di Camigliano per la sistemazione dei libri. Gli altri 140 che godono dell’assegno invece, (ed è qui la parte più interessante), sono impegnati a seguire i corsi. Di che tipo? Per la patente di guida, per la cura dei figli (proprio così). Niente corsi? No party, parafrasando un celebre spot pubblicitario, nel senso che con le nuove normative, il sussidio viene tolto automaticamente. Capannori, lo dicevamo, più avanti.

Ad Altopascio i percettori del reddito sono 754. Anche Altopascio è entrato nella rete dei Puc - Patti Utili alla Collettività - di cui capofila è Capannori per la Piana e che è più avanti perché quando è partito il progetto Altopascio era sotto elezioni. Nei mesi scorsi il Comune del Tau ha elaborato una manifestazione di interessebando per trovare associazioni del territorio interessate ad attivare progetti utili alla comunità insieme ai cittadini che incassano mensilmente l’assegno. Sono 5 quelle interessate che hanno presentato proposte. Nei prossimi giorni l’ufficio di Capannori ha convocato le associazioni per fare i colloqui e sviluppare poi i progetti: obiettivo partire a primavera.

Attività previste: controllo orti urbani e pulizia; aperturachiusura sedi delle associazioni, pulizia ambientaleraccolta rifiuti abbandonati, servizi pre-scuola.

A Porcari non si è proprio partiti, si sta facendo avanti il Terzo Settore, come ad Altopascio.

