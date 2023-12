Recycling Match. Il gioco degli studenti per salvare l’ambiente

E’ stato presentato nei giorni di Lucca Comics&Games dagli studenti dell’Isi Pertini e ora prova a diffondersi tra tutte le scuole lucchesi. Si tratta di Recycling Match, un gioco di carte pensato e realizzato appositamente per sensibilizzare i giovani sugli obiettivi sostenibili dell’Agenda 2030 che due classi della scuola cittadina hanno messo a punto nei mesi scorsi, trasformando le famose carte Pokèmon in carte ecologiche, con un regolamento appropriato e dettagliato che consente ai bambini e ragazzi di acquisire le nozioni ed i valori della magna carta della sostenibilità, divertendosi e imparando.

Recycling Match è stato fatto proprio anche dall’amministrazione comunale che ha manifestato l’impegno a farlo diffondere durante una conferenza stampa tenutasi ieri a Palazzo Orsetti e a cui sono intervenuti l’assessore all’Ambiente Cristina Consani, l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi, la preside dell’Isi Pertini Daniela Venturi, il professore e referente del progetto Roberto Luzi e alcuni degli studenti che hanno curato lo sviluppo dell’iniziativa che prevede da due a otto giocatori.

"Una iniziativa davvero lodevole – ha commentato Consani – che come amministrazione abbiamo voluto promuovere e rilanciare. I temi della sostenibilità sociale, economica e ambientale vengono promossi tramite un gioco coinvolgente. Un grande plauso ai ragazzi dell’ISI Pertin". "Nell’ultima edizione di Lucca Comics & Games sono stati numerosi gli incontri ed eventi legati ai temi della sostenibilità – ha aggiunto Lucchesi – Questo progetto ci ha particolarmente colpito perché utilizza il gioco come veicolo di messaggi e valori importanti, promuovendo l’educazione ambientale tra i più giovani in maniera divertente".

"Siamo partiti dalla creazione di una agenda ecologica nella convinzione – ha concluso Venturi – che si devono imparare le cose divertendosi e questa iniziativa che vorremmo veicolare alle altre scuole è inserita in un progetto complessivo sull’ambiente".

Gli studenti delle classi coinvolte nel progetto (3°Awcm e 5°Awcm) hanno poi illustrato il percorso che la scuola sta compiendo ormai dal 2019 che mira a formare le nuove generazioni con i temi della sostenibilità, verso gli obiettivi dettati dall’Agenda 2030. Gli studenti hanno infine descritto le fasi di ideazione e realizzazione del gioco, che ha coinvolto numerosi giovani durante la manifestazione e che verrà promosso sui canali di comunicazione dell’istituto, per eventuali collaborazioni con altre scuole e per una sempre maggiore diffusione del progetto. Per chi volesse sperimentare Recycling Match, è possibile contattare il referente del progetto ([email protected] o al numero di telefono 3898347304) ed ottenere il proprio mazzo di carte.

F.V.