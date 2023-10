Recupero del circolo Oasi. In arrivo vari interventi: "Sarà fruibile per tutti"

Approvato il progetto di fattibilità del recupero dell’edificio e dell’area esterna del circolo "Oasi" di Pieve San Paolo. Un luogo di aggregazione, frequentato da giovani e anziani. Il primo lotto, per un importo di 80.000 euro, prenderà il via ad inizio gennaio e prevede il rifacimento dell’impianto di climatizzazione, l’adeguamento e la manutenzione dell’impianto elettrico dell’edificio, la realizzazione di un bagno unico per l’utenza idoneo all’accesso di persone con disabilità e l’allaccio temporaneo di acqua potabile da serbatoio fuori terra. A primavera la struttura potrà così essere riaperta.

Con il secondo lotto di opere, per un importo di 69.000, euro saranno realizzate nuove infrastrutture per la rete idrica che sarà allacciata all’ acquedotto pubblico e per la rete fognaria con l’allaccio alla pubblica rete di scarico acque grigie. Saranno inoltre adeguati gli spazi interni ad uso cucina, sarà risistemata l’area a verde e l’illuminazione del parcheggio.

"Abbiamo deciso di procedere al recupero dell’immobile e delle sue aree esterne con una serie di interventi migliorativi, che riguardano in particolare l’impiantistica – dichiarano l’assessore Davide Del Carlo e il vice sindaco Matteo Francesconi (in foto) - che consentiranno di renderlo di nuovo fruibile al pubblico di tutte le età. A primavera con il termine del primo lotto potrà essere ripresa l’attività". La consigliera comunale Roberta Sbrana aggiunge: "Soddisfazione per l’inizio dell’iter che la prossima primavera porterà alla riapertura".

Massimo Stefanini