Recuperi, vincono Lammari e Folgore Segromigno. Ecco tutte le sfide in programma domani

Si sono giocati gli ultimi due recuperi di campionato. Nel girone A Sporting Vagli e Lammari termina 2 a 1 per gli ospiti; nel girone B per Folgore Segromigno Piano e Valfreddana, vittoria della Folgore per 2 a 0. Domani la settima giornata. Nel girone A alle 14.30 Pieve San Paolo-Cascina Poggio e Ligacutiglianese-Filicaia Diavoli Rossi. Alle 15 Baston Villa Qrv-Atletico Castiglione, Cascio-Coreglia, Villa Basilica-Casciana Poggio e alle 16 New Team-Atletico Fornoli. Nel girone B alle 15 Atletico Marginone-Farneta, Folgore Segromigno Piano-Aquila Sant’Anna, Morianese-Stiava, Sant’Alessio-Retignano, San Lorenzo-Calcistica Popolare Trebesto, Veneri-Spianate e Vorno-Valfreddana. Alle 14.30 Sporting Forte dei Marmi-Bargecchia.

Alessia Lombardi