“Recruiting day“ per la ristorazione all’Informagiovani

Martedì 12 marzo dalle 9 alle 14, alla sede dell’Informagiovani di via delle Trombe, “Recruiting day“ per la ristorazione. Lo staff di Synergie ha organizzato l’appuntamento per reclutare personale da destinare a ristoranti di una nota catena di fast food: in particolare si cercano ragazze o ragazzi under 30. Per partecipare ai colloqui di circa 20 minuti ciascuno, è necessario prenotarsi compilando il modulo che si trova su: http://www.luccagiovane.it/recruiting-day/ e portare con sé il proprio curriculum.