‘Recruiting day‘ per 115 addetti a fast food

Si terrà martedì 11 febbraio in Borgo Giannotti il Recruiting Day organizzato da e-work, azienda specializzata nella consulenza e somministrazione di lavoro per aziende e multinazionali, dedicato alle selezioni per 128 opportunità lavorative. L’iniziativa, che si rivolge a chi cerca lavoro o un cambiamento nell’attività professionale, si svolgerà dalle ore 9 alle ore 18 presso l’e-workbranch di Via Borgo Giannotti, 151. Durante la giornata i candidati potranno conoscere in dettaglio le numerose posizioni aperte e sostenere un primo colloquio con i recruiter.

Le figure lavorative ricercato vanno dalle posizioni aperte in area food: si ricercano 115 addetti fast food per attività in provincia di Lucca, Firenze, Pisa, Prato, Pistoia, Livorno (oltre che in area laziale e a Lamezia Terme). Si selezionano, inoltre, 2 pasticceri per attività a Lucca. Tra gli altri profili lavorativi che verranno ricercati durante l’evento ci sono, inoltre, addetti alle pulizie, 3 educatori per il comune di Scandicci, addetti alla tessitura meccanica (Prato), operatori contact center (Pisa) e un elettricista civile e industriale (attività a Capannori).

I candidati interessati a partecipare al Recruiting Day di e-work a Lucca dell’11 febbraio dovranno registrarsi all’evento entro le ore 12 di lunedì 10 febbraio, tramite il link https://www.e- workspa.it/recruiting-day-2025/ o mandando una mail a [email protected] (telefono: 0372.23494) e verranno successivamente contattati dai recruiter e-work per prenotare l’orario del colloquio.